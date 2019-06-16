Yol uygulamasında eroin ve kokainle yakalandılar

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-Ele geçirilen malzemeler



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir'de yol uygulaması yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine engel oldu. Kırşehir'de Meytaş Kavşağı üzerinde uygulama yapan ekipler, 38 plakalı bir otomobilde yaptığı aramada 22,35 gram Eroin Maddesi, 4,80 gram Kokain Maddesi ele geçirdi. Otomobilde arama yapan ekipler uyuşturucu madde yanında özel bölmelere yerleştirilmiş 1 tane ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirdi. İfadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Y.Ü., ve M.Ü., hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. Polis tarafından yapılan inceleme sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

