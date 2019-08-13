Yol ortasında şaşkına çeviren görüntü Haberi

-araçların yavaşlaması ve durması

-vatandaşların şaşkın bakışları

-vatandaşların telefon ile görüntülemeye çalışması

-Bahtiyar Keskin ile röp.



( BURSA )- Yaya geçidinde babasını kaybeden tiyatrocu, kaplumbağa kılığına girerek sürücülere mesaj verdi BURSA



- Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti. Bursa ' da bir çok kez giydiği kostümlerle topluma mesaj vermeye çalışan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seferde kaplumbağa kostümü giydi. Kendi tasarladığı ve diktiği kostümle yaya geçidine gelen Keskin, yaya geçidinden geçmeye çalıştı. Kaplumbağa gibi yavaş yavaş hareket eden Keskin ' i gören araçlar yavaşlayarak yol verdi. Vatandaşların da meraklı bakışları arasında ' önce yaya ' sloganına dikkat çekti. Kimi vatandaş şaşkın gözlerle ne yaptığını anlamaya çalışırken, kimi ise eline aldığı telefonla o anları görüntülemeye çalıştı. Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, “İşimiz sanatımızı kazandığımız topluma bir şeyler vermektir. Sanatçılarımız sadece kendilerini meşhur etmeye çalışmaktadır. Toplumun kendi değerlerini yansıtmamaktadırlar. Bunu çok yanlış görüyorum. Babam yaya geçidinden geçerken trafik kazasında rahmetli oldu. Bu güne kadar yaya geçidinden geçerken birçok insanımız hayatını kaybetmektedir. Son yapılan çalışmalarla yaya önceliği ile bu sayı azalmaktadır. Bizlerde buna dikkat çekmeye çalıştık. Gerçekten şoförlerimiz artık bir kişinin geçmeye çalıştığını görünce yavaşladığını ve durduğunu gördük. Bir cana verilen değeri ortaya koydular. Türkiye ' de yavaş yavaş kurallar yerine oturacaktır” diye konuştu.



