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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yol ortasında kendini yakmak istedi...Polis, şahsı böyle etkisiz hale getirdi

Yol ortasında kendini yakmak istedi...Polis, şahsı böyle etkisiz hale getirdi

Şahsın elinde bidon ile bağırıp çağırması

Polis Ali Gelmez Psikoloji Polis Merkezi Benzin 

-Polisin ikna çabaları
-Polisin müdahalesi

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da bir kişi eline aldığı benzinle yol ortasında kendini yakmaya çalıştı. Ordu’nun Altınordu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde elinde benzin bidonu ile trafiğin arasına giren bir kişi, çevresine bağırarak kendisini yakacağını söyledi.

Valinin olay yerine gelmesini isteyen şahıs, “Vali gelmezse kendimi yakarım” diye bağırdı. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte trafik kesildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, şaşırtma taktiği de uyguladı. Bir polis şahsın dikkatini dağıtırken, diğer polis şahsa zarar vermeden etkisiz hale getirdi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kişinin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.
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