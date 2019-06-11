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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yol ortasında kalan mezarın başında dua ediyorlar

Yol ortasında kalan mezarın başında dua ediyorlar

caddeden ve mezarın uzaktan görünümünden detay

Köpek 

-yol ortasındaki mezar
-mezardan yakın detaylar
-bir kadının mezar başında dua etmesi
-vatandaşlar ile röp
-mezardan detaylar

( DENİZLİ - ÖZEL)- Evliya olduğuna inanılan mezar görenleri şaşırtıyor- Mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia ediliyor DENİZLİ

- Denizli’de cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor. Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Caddesi ile 667 sokağın kesiştiği yerde yol ortasında bulunan mezar, görenleri şaşırtıyor. Sokakta yıllar öncesinde bir mezarlık bulunduğu, mezarlığın parka dönüştürüldüğü anca yol ortasında kulan bu mezara dokunulmadığı iddia ediliyor. Yaklaşık 20 yıl önce yetkililer tarafından etrafı çevrilen mezar, yolun ortasında kavşak görevi görüyor. Belediye yetkilileri yol çalışmaları sırasında mezara dokunmazken, vatandaşlar ise mezara iş makinelerinin dokunamadığı efsanesine inanıyor. Akşamları ses geliyor, köpekler başında uyuyor iddiası Bazı vatandaşlar ise, mezardan akşamları sesler geldiğini, köpeklerin zaman zaman mezarın yanına gelip havladığını ardından sabaha kadar mezarın yanı başında uyuduğunu söylüyor. Mahalle sakinleri, ne zaman yapıldığı belli olmayıp bir evliyanın olduğuna inandığı mezara sahip çıkıyor, başına gelip dua ediyor. Mezarın kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı ise gizemini koruyor. “Mezarlık kalktı ama bu yatıra dokunamadılar” Mezarın başında dua eden mahalle sakinlerinden Efsun Karaca, mezarda bir evliyanın yattığına inanıyor. Yan tarafta bulunan mezarlığın parka çevrildiğini ancak yol ortasındaki mezarın kaldırılamadığını belirten Karaca, “Mezarın bulunduğu yerin yan tarafındaki park daha önceden mezarlıktı. Mezarlığı kaldırdılar ama bu yatır burada kaldı, buna dokunamadılar. Kaldırmak istediler ama olmadı, sonrasında etrafını çevirdiler. Gelip geçerken dua ediyoruz” dedi.
(Aİ-
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