Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yol ortasında arızalanan aracın yardımına Amerikalı turizmci yetişti...O anlar kamerada

Yol ortasında arızalanan aracın yardımına Amerikalı turizmci yetişti...O anlar kamerada

Yolun ortasında aracın kaldığı görüntü

Kamera 

-Amerikalının görüp yardıma koşması
-Aracı yol kenarına iteklemeleri
-Fotoğraflar
-Alfred Musachi Kadagi'nin görüntüleri

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da yol ortasında arızalanan aracın sürücüsünün yardımına Amerikalı turizmci yetişti. Tarihi Yalıboyu Evleri'nin sıralandığı Yeşilırmak kıyısında bulunan Ziya Paşa Bulvarı üzerinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü dışarı çıkarak aracını güçlükle iteklemeye başladı.
O sırada oradan geçerken sürücünün durumunu gören Amerikalı Alfred Musachi Kadagi aracın yanına giderek sürücünün iteklemesine yardım etti. Aracın yolun kıyısına çekilmesini sağlayan Amerikalının yardım ettiği o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Turizm faaliyeti gösteren bir firmanın yetkilisi olan Kenya asıllı olan Kadagi’nin, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye’ye geldiği öğrenildi
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı