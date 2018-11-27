Yol ortasında arızalanan aracın yardımına Amerikalı turizmci yetişti...O anlar kamerada

-Amerikalının görüp yardıma koşması -Aracı yol kenarına iteklemeleri -Fotoğraflar -Alfred Musachi Kadagi'nin görüntüleri
( AMASYA -ÖZEL) AMASYA
- Amasya’da yol ortasında arızalanan aracın sürücüsünün yardımına Amerikalı turizmci yetişti. Tarihi Yalıboyu Evleri'nin sıralandığı Yeşilırmak kıyısında bulunan Ziya Paşa Bulvarı üzerinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü dışarı çıkarak aracını güçlükle iteklemeye başladı. O sırada oradan geçerken sürücünün durumunu gören Amerikalı Alfred Musachi Kadagi aracın yanına giderek sürücünün iteklemesine yardım etti. Aracın yolun kıyısına çekilmesini sağlayan Amerikalının yardım ettiği o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Turizm faaliyeti gösteren bir firmanın yetkilisi olan Kenya asıllı olan Kadagi’nin, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye’ye geldiği öğrenildi