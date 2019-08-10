Yol olmadığı için hasta annesini el arabasıyla taşıyor Haberi

-Hasta kadının komşuları tarafından sırtta taşınması

-Patika yolun görüntülenmesi

-Evden görüntü alınması

-Röportajlar yapılması



( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çakırlı köyünde ikamet eden şahıs, hastalanan annesini yol olmadığı için hastaneye komşularının da yardımıyla el arabasıyla taşıyor. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaş, yoldan eşeğin dahi gidemediğini belirterek, yolunun yapılmasını istedi. Cide ilçesine bağlı Çakırlı köyünde hasta annesi ve engelli kızı ile birlikte yaşayan yine bedensel engelli İbrahim Kesmen, anayola yaklaşık 300 metre mesafede bulunan evine yolu yok. Yolu olmadığı için hasta annesini ve engelli kızını anayola ambulansa kadar el arabasıyla veya komşularının yardımıyla sırtlarında taşıyarak ulaştıran İbrahim Kesmen, aynı zamanda yolla birlikte evinde suyunun da olmadığını söyledi.



Kendi imkanlarıyla patika yol yapan Kesmen, yapılan patika yoldan eşek gibi hayvanlarında yürüyemediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. “2019 yılında bizlerde insan gibi yaşamak istiyoruz” 20 yıl önce trafik kazasında engelli duruma düştüğünü anlatan İbrahim Kesmen, “Annem hasta, kızım engelli ve şuanda tedavi görüyor. Bende engelliyim. Köyden duyarlı köylülerimiz olmasa bu yoldan inip çıkamıyoruz. 29 yaşında epilepsi hastası kızım var, o şuan Ankara’da tedavi görüyor ve ablasının yanında duruyor. Ben, burada mecburen hasta olan 85 yaşındaki annem Ayşe Kesmen’e bakıyorum. Allah rızası için yetkililer gelip durumumuzu görsünler, eğer ihtiyacımız yoksa yüzümüze tükürsünler. Yıl 2019 ve artık bizde insan gibi yaşamak istiyoruz” dedi.

“Yol olmadığı için hasta annemi el arabasıyla veya sırtımızda taşıyoruz” 59 yıldır yol çilesi çektiklerini söyleyen İbrahim Kesmen, “59 yıldır bu yolun çilesini çekiyoruz. Yolumuz olmadığı için hasta annemi el arabasıyla veya sırtımızla taşıyoruz. Arık benimde taşıyacak gücüm kalmadı. Annem hasta, ben anneme bakıyorum. Epilepsi hastası olan kızım, Ankara’da tedavi görüyor. Annem, geçenlerde ameliyat oldu. Ambulans, evimize gelemiyor. Yol olmadığı için çıkamıyorlar. Suyumuzda yok, iki aydır suyumuz akmıyor. Çok mağdur oluyoruz. Perişan bir vaziyetteyiz. Buraya ağlaya ağlaya çıkıyorum, anayola inerken de nasıl çıkacağımı düşünüyorum. İndimde bir kere yukarı da çıkılmıyor” diye konuştu.

“Eşekle gitmek için eşek aldık, o dahi yoldan çıkamıyor” Patika yolu eşekle çıkmak için eşek aldıklarını fakat eşeğinde çıkacağı bir yolun artık kalmadığını ifade eden Kesmen, “Patika yoldan artık yayan bile gidilmiyor. Eşek ile inip çıkarız diye eşek aldık. Artık yoldan eşek bile gitmiyor. Eşeğin gideceği yol bile yok. Bizimde gidebileceğimiz yol yok. 2019 yılına gelmişiz, bizim hayatımız bu şekilde mi olması gerekiyor. Yetkililerden bize yardım edilmesini istiyoruz. Yol konusunda, su konusunda bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Sorunumuzu çözeceklerine inanıyorum. Allah rızası için yetkililer baksınlar, eğer ihtiyacımız yoksa suratımıza tükürsünler. Kendi vatanımızda mahkumuz. Bizlere yazık günah değil mi?” şeklinde konuştu.

“Yolumuzun biran önce yapılmasını istiyorum” Üzgün olduğunu ve yolunun yapılmasını istediğini söyleyen Kesmen, şöyle konuştu: “Üzgünüm, çok üzgünüm, yemin ediyorum üzgünüm. Böyle bir vatandaşlık olamaz. Bir vatandaşın yolu var mı, suyu var mı, elektriği var mı sorulmaz mı? Ben burada hastalansam kendi imkanımla hastaneye gitmem lazım. Ambulans, anayola kadar geliyor ama ben aşağıya inemiyorum. Anneme oraya götürmem lazım ama götüremiyorum. Geçtiğimiz günlerde hastalandım, ben ambulans gelene kadar yuvarlana yuvarlana yola kadar inebildim. Kime ne diyeceğim. Allah rızası için yol istiyoruz. Yolsuzluğun kahrını gelip bir kere çeksinler, biz ise yıllardan beri çekiyoruz” “Ambulans geldiği zaman sırtımızla anayola indiriyoruz” Ambulans çağırdıklarında hastayı sırtlarında anayola kadar indirdiklerini vurgulayan Çakırlı Köyü Azası Nizamettin Gün ise, şunları kaydetti: “Kendimi bildim bileli bu vatandaşlar burada yıllardan beri sıkıntı yaşıyorlar. Allah korusun bir yangın olsa, buraya itfaiye çıkamıyor. Teyzemiz devamlı hastalanıyor, ambulans geldiği zaman sırtımızla aşağıya indiriyoruz. Biran önce artık bu sıkıntıların gitmesini istiyoruz. Buranın müracaatını kaymakamlığı yaptık fakat ilgilenen olmadı. Burasıyla ilgili kaymakamlığımızdan, valiliğimizden bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Yıl 2019 oldu, zannetmiyorum ama başka bir yerde de böyle bir yol yoktur. Yolu olmayan yerdir yoktur, sırtımızda hala hasta taşıyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz” “Komşumuz, yolu olmadığı için perişan halde” Ailenin komşusu Saim Bağlan da, şunları söyledi: “Yıllardan beri yol bu şekilde. Perişan halde bu yolu kullandılar. Bizler, bu yolun yapılmasını istiyoruz. Köyde bu aile perişan halde. Yardımcı olunması gerekiyor. Yapılacak yer ise 250 metre civarında bir yer. Ben, 55 yaşındayım 55 yıldır bu yol bu şekilde”

