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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı Haberi

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı Haberi

Zanlının çıkışı

Ticari Taksi Para Cezası Akalan Trol 

-Olayın arşiv görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın 27 Ocak günü Esenyurt'ta yaşandığını tespit eden ekipler, taksi sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı. Sürücü E.G. ye "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" 132 TL, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesine istinaden bin 228 TL, toplam bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Şoförün kullandığı araç ise trafikten men edilirken, ticari taksi çalışma ruhsatı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Taksi sürücüsü E.G. adli işlem yapılmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine götürüldü. (ÖFA
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