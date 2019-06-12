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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yol kesip babayı öldüren oğlunu da ağır yaralayan 4 zanlı adliyede Haberi

Yol kesip babayı öldüren oğlunu da ağır yaralayan 4 zanlı adliyede Haberi

adliye binasından ve jandarma arabalarından görüntü

İlk Müdahale Jandarma Adliye Binası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-ölen Osman Kurt'un fotoğrafı

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’nin Bekilli ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan baba ile oğulun yollarını kesip darp ederek babayı öldürdüğü iddia edilen ve geçtiğimiz gün jandarmanın yoğun çalışması sonucu yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, olay, Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi'nde 6 Haziran’da yaşandı. İddiaya göre, Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt, plakası henüz belirlenemeyen otomobilleriyle seyir halindeyken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir otomobil önlerini kesti. Otomobilden inen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler baba ve oğlu darp etti, baba-oğul kanlar içerisinde yerde kaldı. Darp eden kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı baba ve oğlunu ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Baba Osman Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili darp eden ve kaçan kişi veya kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi veya kişileri bulmak için en ince ayrıntısına kadar delil topladı ve araştırma yaptı. 5 gün boyunca gece gündüz çalışan jandarma ekipleri, bugün sabah saat 03.00’te 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyon sonrası cinayet ile ilişkisi olduğu iddia edilen ve soruşturmanın gizliliği sebebiyle ismi henüz açıklanmayan 4 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Aykut K., Ali K., Serdar K. ve Erkan K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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