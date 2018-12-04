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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yol kenarındaki taşlıkta tuzaklanmış bomba bulundu

Yol kenarındaki taşlıkta tuzaklanmış bomba bulundu

Bulunan mühimmat detayı

Güvenlik Güçleri Uzaktan Kumanda Fünye Yazılı Açıklama Trol 

-mühimmatın imha anı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Güvenli Mahallesi kırsalında yol kenarında taşlık içine tuzaklanmış 50 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından bulundu. 50 kilogram EYP kontrollü olarak imha edildi. Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Güvenli mahallesi kırsalında yol kenarındaki taşlıklar arasına tuzaklanmış 50 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Mardin valiliğinden yapılan yazılı açıklama "03 Aralık 2018 günü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Nusaybin ilçesi kırsal Güvenli mahallesi yolunda yapılan arama neticesinde, yolun kenarında bulunan taş yığınları arasına tuzaklanmış fünyesi ve uzaktan kumandalı ateşleme sistemi irtibatı bulunan 50 kilogram EYP patlayıcı madde ele geçirilmiştir” denildi.
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