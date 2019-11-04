Yol kenarındaki pamuklar geçim kaynağı oldu Haberi

-Yola saçılan pamuklar yoksulların yüzünü güldürüyor

-Yol kenarında pamuk toplayan vatandaşlar

-tarlalarda pamuk artıklarını toplayanlar

-vatandaşların açıklaması

-Seyyar komisyoncuları açıklaması

-Pamukların iş makineleri ile kamyonlara yüklenmesi

-kamyonların pamukları fabrikalara taşıması

-genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Yola saçılan pamuklar yoksulların yüzünü güldürüyor ŞANLIURFA



- Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa’da satılmak üzere balya yapılan kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların yola saçılmış birikintileri, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Kentte, beyaz altının hasadı sonrası pamuklar, balya şeklinde kamyonlara yüklenerek satılmak üzere fabrikalara taşınıyor. Taşınma sırasında rüzgarın da etkisiyle kilolarca pamuk yollara saçılıyor. Çoğu öğrenci olmak üzere dar gelirli aileler, yılın en az 3 ayını yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovasında pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadının başlamasıyla birlikte bölgede 'Beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk tarlalarında sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan ve akşama kadar pamuk toplayan işçilerle dolup taşıyor. Satılmak için özel kasa yapılan kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların geri kalan kirli veya yola saçılmış pamuklar ise çoğu öğrenci olmak üzere dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Kamyonlardan yola savrulan kirli pamukları toplayan dar gelirli aileler, bunları kilosunu 1 ile 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla yol kenarına kurulan seyyar komisyonculara satıyor. Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kişiler gün boyunca torbalarına istifledikleri kirli pamukları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yolda pamuk toplayan dar gelirli bir vatandaş, günlük 25 ile 30 lira arasında değişen fiyatla pamuk sattığını ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.



Yol kenarındaki seyyar komisyoncular ise yol kenarında ve tarlalarda kalan pamuk artıklarının dar gelirli aileler ve öğrenciler tarafından kendilerine getirildiğini belli bir ücret karşılığında aldıklarını ifade etti.

Komisyoncular, ayrıca tonlarca pamuğun heba olmadan satıldığı ve ekonomiye kazandırıldığını da aktardı. (BB-SD-



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