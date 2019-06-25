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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti

güvenlik kamerası görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-hırsızın motosikletin yanına gelmesi
-binerek çalması
-motosikletin daha önceden çekilmiş fotoğrafları

( ŞANLIURFA )- Motosiklet hırsızlığı kamerada ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir motosikletin yanına gelen hırsız, kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-SD-
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