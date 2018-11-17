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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yol kenarındaki mazgalları çaldı, yayalar için tehlike oluştu Haberi

Yol kenarındaki mazgalları çaldı, yayalar için tehlike oluştu Haberi

Yakalanan Olcay Kuruağaç'ın görüntüsü

Polis Aracı Polis Akalan Yaya Geçidi Yağmur Suyu 

-Polis tarafından polis aracına götürülmesi
-Çaldığı mazgal demirleri
-El arabasının görüntüsü
-Olay yerinde mazgal demirlerin çalındığı yer
-Yoldan görüntüsü
-Polis ekipleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yol kenarındaki mazgalları yerinden sökerek çalan bir kişi polis tarafından olay yerinden kaçarken yakalanırken, mazgalların söküldüğü yerdeki çukurlar hem yayalar hem de araçlar için tehlike oluşturdu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü üstünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabası ile hurda ve katı atık toplayan, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen şahıs, köprüde yaya geçidinin kenarındaki yağmur suyu mazgallarını çaldı. Vatandaşlar durumu fark etti ve polise haber verdi. Polis olay yerinden el arabasına koyduğu mazgallarla kaçmak isteyen O.K.'yi (28) Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı girişinde yakaladı. O.K.'nin hurda topladığı el arabası içinde çaldığı mazgallar ele geçti. Mazgalların yerinden sökülmesi sonucu oluşan boşluklar hem yayalar hem de araçlar için büyük tehlike oluşturdu. Polis belediye yetkililerine haber vererek önlem alınmasını isterken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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