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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yol kenarındaki kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı Haberi

Yol kenarındaki kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı Haberi

Kaza yerinden detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Argo Karahisar 


- Afyonkarahisar-Konya karayolunda yolunda arıza yapan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 1’i çocuk 3 kişide yaralandı. Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait kamyon arızalanarak güvenlik şeridine park etti. Diyarbakır’dan Aydın'a giden bir araç ise yol kenarındaki kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişide ağır yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak ambulansla Afyonkarahisar ve Akşehir Devlet Hastanelerine sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucunda kamyonun arka lastik aksamının yerinden çıkması kazanın şiddetini ise gözler önüne serdi. Kaza sonrası trafik akışı tek yönlü verilirken, kaza ilişkin soruşturma sürüyor.
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