Yol kenarındaki arsada bomba bulundu

( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Karayolu trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bomba uzmanlarının incelemesinin ardından patlayıcı kontrolle şekilde patlatıldı. - (SD-
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