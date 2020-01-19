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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Yol kenarındaki arsada bomba bulundu

Yol kenarındaki arsada bomba bulundu

olay yeri

Polis Çakal Trol 

-ekiplerin incelemeleri

( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Karayolu trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bomba uzmanlarının incelemesinin ardından patlayıcı kontrolle şekilde patlatıldı. - (SD-
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