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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu - SAMSUN İzle

Yol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu - SAMSUN İzle

- Yol kenarına atılan ayakkabılardan görüntü - Polisin incelenme yapmasıYol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu - Samsun 'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış ayakkabılarla ilgili inceleme başlatıldıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu.Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan bir işçi, sabah erken saatlerde işten dönerken yol kenarında çok sayıda ayakkabı bulunduğunu fark etti.Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile zabıta ekipleri yönlendirildi.Yol kenarında yaklaşık 200 çift kadın ve erkek ayakkabısı bulunduğunu belirleyen ekipler, ayakkabıları incelemeye aldı.Ayakkabılar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince poşetlere konularak götürüldü.Polis, ayakkabıları atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Polis Fabrika Bild Gesi Zabıta 

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