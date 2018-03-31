Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi morgtan alındı Haberi

Yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi morgtan alındı Haberi

Gencin ağlayan babası

Uyuşturucu Cenaze Otopsi Raporu Uyuşturucu Madde Bulduk 

-Cenazenin araca konulması
-Aracın Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılması
-Gencin fotoğrafı
--arşiv-
-Altun’un cesedinin başında polisler inceleme yaparken görüntüleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntüler
-Altun’un arkadaşının polise nasıl bulduklarını anlatması
-Cenaze aracından görüntü
-Olay yerinden görüntüler

( ADANA ) - Cesedinin yakınlarında 2 tüp çakmak doldurma gazı bulunan gencin kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak ADANA

- Adana'da yol kenarında cesedi bulunan 17 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cesedinin yakınlarında 2 tüp çakmak doldurma gazı bulunan gencin kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Çocuk Destek Merkezi'nde kalan 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun, dün gece kaldığı yurdun yakınlarında yol kenarında arkadaşları tarafından ölü bulunmuştu. Cesedinin yakınlarında 2 tüp çakmak doldurma gazı bulunan Altun’un uyuşturucu madde kullanırken öldüğü öne sürüldü. Gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesini teslim almak için morga gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Deniz Munzur Altun'un cenazesi, otopsinin ardından ailesi ve arkadaşları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı