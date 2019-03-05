-- Olay yeri ekipleri kazanın olduğu Kadıköy Mahallesi Çuha Kümesi mevkisinde inceleme yaparken

--Kazada hayatını kaybeden Celal Durmaz’ın fotoğrafı



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'un Alaçam ilçesinde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü. Gencin, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kadıköy Mahallesi Çuha Kümesi mevkisinde yol kenarında ölü bulunan 25 yaşındaki Celal Durmaz’ın sır ölümü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede çözüldü. Dün gece meydana gelen olayda, set kenarında bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan Celal Durmaz’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları inceleme sonunda, hayatını kaybeden Celal Durmaz’ın bulunduğu yerde kırık araç parçaları buldu. Bir araca ait parçaları toplayan olay yeri ekipleri, aracın çarpması sonucu Celal Durmaz’ın hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe Emniyet Müdür V. Erolcan Keskin nezaretinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Alpaslan Mahallesi Anneler Parkı arka sokağında ön camı kırılmış park halinde 55 TB 002 plakalı otomobil bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, yaya olarak yürüyen Celal Durmaz’a çarparak ölümüne neden olan otomobil olduğu tespit edildi. Çalışmalarını yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Cinayet Masası ekipleri otomobil sürücüsü M.B.'nin(53) kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (ŞU-SLH-

