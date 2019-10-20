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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Yol kenarında bekleyen kişiye otomobil çarptı: 1 ölü - TEKİRDAĞ Video

Yol kenarında bekleyen kişiye otomobil çarptı: 1 ölü - TEKİRDAĞ Video



: - Olay yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Ekiplerin olay yerinde incelemede bulunmasıYol kenarında bekleyen kişiye otomobil çarptı: 1 ölüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Saffet Doktoroğlu idaresindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, Işıklar mevkisinde yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a (38) çarptı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler Sabır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabır'ın cenazesi morga kaldırıldı.Sürücü Doktoroğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Cenaze Trafik Kazası Polis Merkezi Kamera Akaryakıt İstasyonu 

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