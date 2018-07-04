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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yol kenarına savrulan motosikletten düşen 2 kişi öldü - İZMİR

Yol kenarına savrulan motosikletten düşen 2 kişi öldü - İZMİR

- Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kaza yeri - Kaza yerindeki motosiklet ve parçalarından detaylar - Motosikletten savrulan sürücü ve yolcunun cenazesi - Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin cenazeleri kaldırmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Konak'tan Balçova istikametine seyreden Habip Dağal (40) idaresindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, Vali Konağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.Savrulmanın etkisiyle, sürücü Dağal ve araçta yolcu olarak bulunan Zafer Çelik (42) motosikletten fırladı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.Cesetler savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenaze Avcılık Sağlık Ekipleri Trol 

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