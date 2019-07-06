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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındı

Yol kapatmak için kullanılan tarihi kalıntı koruma altına alındı

Tarihi kalıntıdan görüntü

Bild Gmail Harekete Geç Trol 

-Vatandaşla röp,
-Tarihi kalıntının kaldırıldığı görüntü,
-Detay
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-Görüntü ihakocaeli@gmail.com adresine mail atıldı.

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir yolu araç trafiğine kapatmak için konulan kayaların arasında bulunan tarihi kalıntı yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak koruma altına alındı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 6 ay önce sahil çalışmaları kapsamında Mini Marina'ya araç geçişini yasaklamak için konulan büyük kayaların arasında tarihi eser olduğu ortaya çıkmıştı. Bölgeye konulan bir taşın üzerinde Grekçe bir metin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmişti. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen yetkililer olay yerine gelerek tarihi eser olduğu düşünülen taşı inceledi. Tarihi kalıntıyı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde kaldıran yetkililer, eski Roma dönemine ait olduğu düşünülen taşı koruma altına aldı.
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