Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

HASTANE GÖRÜNTÜSÜ

Hastane Kız Kardeş 

-HASTANE İÇİNDEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Elmayolu köyünde amca çocuğu olan iki grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Elmayolu köyünde oturan Cemalettin Ergün ile kuzeni olan Kadim Ergün evlerinin arasındaki yol kanalı açma sebebinden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile Kadim Ergün’ün oğlu olan Adem Ergün kavgaya karıştı. Kavgayı gören Cemalettin Ergün'ün kardeşi olan Hidayet Ergün 05 DH 861 plakalı traktörü ile tarladan döndüğü esnada kavga eden Kadim Ergün, oğlu Adem Ergün ve Kadim Ergün'ün kız kardeşi olan Gülşen Ergün isimli şahısların üzerilerine sürerek şahısları yaraladı. Kavgaya Hidayet Ergün’ün eşi olan Seçgül Ergün ve oğlu olan Erdal Ergün, ayrıca Cemal Ergün'ün eşi olan Liman Ergün de karıştı. Olayda yaralanan Kadim Ergün, Gülşen Ergün, Adem Ergün, 112 ambulansı ile Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadim Ergün Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Adem Ergün ve Gülşen Ergün’ün hastanedeki tedavileri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Anneden Oğluna Son BakışAnneden Oğluna Son Bakış
Genç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfazGenç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfaz
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı