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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Çekilen video

Sosyal Medya Trafik Kazası Bor Madeni Eylem Planı Ameliyat 

-Elmacı'nın açıklaması
-Yoldan detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet-Tavşanlı yolunda son günlerde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir video çekip yayınlayan İsmail Elmacı'nın paylaşımı, bölgede sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasına girdi. Aynı yolda bir ay önce trafik kazası geçiren ve 3. kez ameliyata gidecek olan Elmacı, paylaşımında yaptığı açıklamalarda, ''Lütfen sesimizi duyun. Emet - Tavşanlı yolu yıllardır ihmal edilmiş. Çok tehlikeli. Bu yolda canı yanan insanlardan biriyim. Bende aynı yolda kaza yaptım. Bir aydır evdeyim, acıyı çeken bilir. Bakın Belediye Başkan aday adayı oldum. Beni başkan yapmayın ama lütfen bu yolu yapın. Allah aşkına size yalvarıyorum bu yola bir çare bulun. Size yalvarıyorum. Önümüz kış. Cumhurbaşkanımızın dediği bir laf var. Acil eylem planı. Bu yol için bunu lütfen yapın. Bu işin vebali var. Önümüz kış. Bu vebalin altından kimse kalkamaz'' diye konuştu.
Elmacı'nın videosu kısa sürede paylaşım rekorları kırdı ve sosyal medya üzerinden binlerce vatandaş, asit kamyonlarının her gün çalıştığı, bor madeni taşıyan tırların kullandığı Emet-Tavşanlı yolunun yapılması için kampanya başlattılar
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