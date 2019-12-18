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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

Toprağa gömülü iskelet

Polis İş Makinesi 

-İskeletin genel ve detay görüntüsü
-Polisin çalışma yapması
-İş makinası görüntüsü
-Operatörün olayı anlatması
-Yolun ve çalışmanın görüntüsü

( ADANA )- Adana'da yol genişletme çalışması sırasında insan iskeleti çıktı ADANA

- Adana'da yol genişletme çalışması yapıldığı sırada insan iskeleti bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar evlerine giden yolu genişletmek için iş makinesi kiralayıp çalışma başlattı. İş makinesi operatörü sabah saatlerinde çalışma yaptıktan sonra saat 10.45 sıralarında kemikler gördü. Hemen çalıştırmayı durdurup polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu belirledi. Kemiklerin bulunduğu yerin daha önce mezar olabileceği tahmin edilirken, polis bütün ihtimalleri değerlendirerek çalışma başlattı. Bulunan iskeletlerin yaklaşık bir metre derinlikte olduğu görüldü.

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