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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - ADANA

Yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - ADANA

- Olay yerindeki iş makinesi - Bulunan insan kemikleri - Ekiplerin incelemesi - Polis aracının görüntüsü Adana 'da yol çalışması sırasında insan kemiği bulunduADANA (AA) - Adana 'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, bir sitenin yolunu genişleten kepçe operatörü Sinan Şenlik, çalışma yaptığı sırada toprakta kemikler olduğunu fark etti.Kontrol ettiği kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen Şenlik, çalışmasını durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.Yapılan incelemelerin ardından kemik, bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kemiklerin tespiti ile ilgili çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme Kepçe Operatörü İnsan Kemikleri Yol Çalışması Polis Ekipleri 

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