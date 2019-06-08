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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yol boyunca canlı yayın yaptılar trafiktekilerin canını böyle hiçe saydılar

Yol boyunca canlı yayın yaptılar trafiktekilerin canını böyle hiçe saydılar

Akan trafikte görüntü canlı yayın yapan vatandaşlar

Canlı Yayın Can Güvenliği Kamera Yükselen 

-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Canlı yayın yaparak yol boyunca trafiği tehlikeye soktular İSTANBUL

- İstanbul’da akan trafikte yol boyunca araçtan kollarını sarkıtarak cep telefonlarıyla görüntü çeken ve canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes artık dedirtti. Diğer yolcuların can güvenliğini hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren vatandaşlar kameraya yansıdı. Zeytinburnu’nda üstü açık bir araç içerisinde bulunan vatandaşlar, Kennedy Caddesi’nden Sirkeci Sahili yolu boyunca akan trafikte ellerini aracın dışarısına çıkartarak canlı yayın yaptı. Araçtan yükselen müziğin ritminde kaptıran şahıslar" bu kadarına da pes artık " dedirtti. Akan trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan şahısların o anları kameralara yansıdı.
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