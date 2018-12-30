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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yol açtığı kepçenin altında kalarak öldü

Yol açtığı kepçenin altında kalarak öldü

Grayderin yolda çalışma yapması

Kepçe Operatörü Ayder Kar Yağışı 

-Yol
-Karayolu
-Kar yağışı
-Yol açma çalışması
-Devrilen kepçeden detaylar
-Kepçenin devrildiği yer ve görüntüsü
-Kepçe operatörü Mehmet Yiğit'in fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ -TOPLU) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü, kapanan yolları açarken devrilen kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Şahinkayası Mahallesi'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan Mehmet Yiğit (33) kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtığı sırada kullandığı kepçe kayarak takla attı. Kazada, kepçenin altında kalan Mehmet Yiğit hayatını kaybetti. Kepçe operatörünün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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