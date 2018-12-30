Yol açtığı kepçenin altında kalarak öldü

-Yol

-Karayolu

-Kar yağışı

-Yol açma çalışması

-Devrilen kepçeden detaylar

-Kepçenin devrildiği yer ve görüntüsü

-Kepçe operatörü Mehmet Yiğit'in fotoğrafı



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü, kapanan yolları açarken devrilen kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Şahinkayası Mahallesi'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan Mehmet Yiğit (33) kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtığı sırada kullandığı kepçe kayarak takla attı. Kazada, kepçenin altında kalan Mehmet Yiğit hayatını kaybetti. Kepçe operatörünün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

