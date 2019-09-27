Yokuşta freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı - ZONGULDAK
: - Eve çarpan kamyondan kaza sonrası görüntüleriYokuşta freni boşalan kamyon evin duvarına çarptıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde yük indirildiği sırada freni boşalan kamyon evin duvarına çarptı.Yeni Siteler Mahallesi'nde markete yük indirildiği sırada park halindeki 14 GA 258 plakalı kamyonun freni boşaldı.Yokuş aşağı hızlanarak yolun karşısına geçen kamyon, apartmanın giriş katına çarptı.Kaza nedeniyle evde ve araçta hasar meydana geldi.
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