Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - GAZİANTEP

- Altgeçit çıkışında rampada bekleyen kırmızıbiber yüklü kamyonet ve traktör - Zabıta aracı ve alt geçit gidiş - geliş yönü, yolda trafiği yönlendiren polisler - Yokuşta kamyonet arkasında destek veren traktör - Kamyonet ve traktör sürücüleriyle röportaj - İş makinesi ve halatla çekilen kamyonet ve traktörün yoldan geçişiYokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durdurulduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu.İslahiye’de Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan Devlet Demiryolları Altgeçidi çıkışı rampasında arızalanan Mehmet Gilgil’e ait 27 MA 5693 plakalı biber yüklü kamyonet rampada kaldı.Geri geri gitmeye başlayan kamyonetteki arızayı fark eden seyir halindeki traktör sürücüsü Mustafa Çıngı, aracını dayayarak kamyoneti durdurdu ve olası bir kazayı önledi.Gilgil, traktör sürücüsü Çıngı’ya teşekkür ederken kamyonet, İslahiye Belediyesine ait iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
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