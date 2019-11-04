Yokuş aşağı giden tır otomobile çarptı: 3 yaralı İzle

--Kaza yapan otomobil görüntüleri

--Görgü tanığı röp.

--Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yokuş aşağı inen tır otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza; Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Karasu çevre yolunda eski cezaevi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüsnü H.(45) idaresindeki 81 KG 207 plakalı tır Sakarya’dan Akçakoca istikametine giderken önünde seyir eden Elif U. (35) idaresindeki 81 EL 622 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin sürücüsü sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarını üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten verilirken araçların kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



loading...