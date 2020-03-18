YÖK Başkanı Saraç: 'Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi' - ANKARA
YÖK Başkanı Saraç: "Pandemi dönemi uzaktan öğretim uygulamaları yol haritasına son hali verildi" - ANKARA - Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları - YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın salona gelmesi - YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarıANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
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