YÖK Başkanı Saraç: '23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan öğretim süreci başlayacak' - ANKARA
YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan öğretim süreci başlayacak" - ANKARA - Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları - YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarıANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak."YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
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