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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yoğurt kovasıyla gelen dayanışma...Yoğurt kovası ve Abeslang çubuklarını kullanarak ördükleri atkıları diğer öğrencilere gönderecekler

Yoğurt kovasıyla gelen dayanışma...Yoğurt kovası ve Abeslang çubuklarını kullanarak ördükleri atkıları diğer öğrencilere gönderecekler

öğrencilerin örgü yapması

Öğretmen Gesi Kullar Okul Müdürü Öğrenciler 

-örülen atkılardan görüntü
-paketleme yapılması
-okul müdürü ile röportaj
-öğrencilerle röportaj

( MANİSA -ÖZEL)- Minicik elleriyle büyük iş başardılar MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu'nda başlatılan 'Kendi atkımı örüyorum' projesiyle öğrencilerin hem el becerileri geliştiriliyor hem de paylaşımcı olmaları sağlanıyor. Okulun 3-A sınıfı öğretmeni Şenay Taştimur'un öncülüğünde başlatılan projede öğrenciler yoğurt kovası ve doktorların dili bastırmak için kullandıkları Abeslang çubuklarını kullanarak ördükleri atkıları; Zonguldak, Ağrı ve çeşitli illerde eğitim gören öğrencilere gönderecek. Soma'da ilk kez hayata geçen proje kapsamında öğrenciler kendi hazırladıkları özel bir teknikle atkı örmeye başladı.
Yoğurt kaplarıyla doktorların kullandığı tahta çubuklar ve örgüler çocukların ellerinde güzel bir el sanatına dönüştü. Sınıf içindeki serbest etkinlik derslerinde yaptıkları çalışma ile öğrenciler hem kendilerine terapi uyguluyor hem de ortaya çıkardıkları eser niteliğindeki çalışmalarını ülkemizin çeşitli yerlerinde eğitim gören kendileri gibi öğrenci arkadaşları ile paylaşacak. "Basit ama değeri büyük uygulama" Okul Müdürü Sarper Keklik, "Okulumuzda bir öğretmen arkadaşımızın başlattığı bu güzel proje tüm okulda uygulamaya girdi. Çocuklar hem yardımlaşmayı öğrenir, hem de imkanı olmayan çocuklarımıza olanak sağlamış oluruz düşüncesiyle yola çıktık. Projenin ismi 'Kendi atkımı örüyorum.' Çok basit bir uygulama. Ama değeri çok önemli bir uygulama. Bir sınıfımız örme işlemini bitirdi. Ortaya çıkan atkıları da paketleme aşamasında. Zonguldak'taki bir okula gönderecekler. Diğer sınıflarımız da örme işlemlerini tamamladı. Bunun yanında velilerimizin de desteğiyle kitap ve kıyafet topluyoruz. Paketler haline getirilecek bu ürünleri Doğu Anadolu bölgesinde ihtiyaç sahibi okullara göndereceğiz. Burada amacımız değerler eğitimi kapsamında çocuklarımıza hem sorumluluk kazandırma hem de yardıma ihtiyacı olan çocuklara o yardımı sağlayabilmek. Güzel olan şu; o minicik elleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor. Öğretmen arkadaşlarımıza da öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum." dedi.

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