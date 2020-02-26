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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun yağış sonrası yol çöktü, derin çatlaklar oluştu İzle

Yoğun yağış sonrası yol çöktü, derin çatlaklar oluştu İzle

- Çökme yaşanan yoldan görüntüler

Karahisar Yol Çalışması Allah 

--DSİ ve Karayolları ekipleri çalışması
-- Hocalar ilçesinden Sadettin Alıcı röportaj
--Detay görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Çökme ve heyelan ilçe yolunu kapattı- Kapanan yol için Karayolları ve DSİ ekipleri seferber oldu- Sandıklı -Hocalar ve Uşak karayolu cuma günü açılacak AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Hocalar ilçe karayolu yağış nedeniyle meydana gelen çökme ve kayma nedeniyle trafiğe kapatılırken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor. Karayolları ve DSİ ekipleri tarafından çökme oluşan yolun 150 metre üstünden sol tarafa yeni yaklaşık 2 kilometrelik yeni alternatif yol açma çalışmalarının önümüzdeki cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Çok sayıda kırıcı, yükleyici ve iş makinalarının katıldığı tali yol açma çalışmaları hızla ilerliyor. Hocalar ilçesinden Sadettin Alıcı; “Şiddetli yağışlardan sonra yolda çökme ve kayma meydana geldi. Karayolları, DSİ ekipleri toplanıp heyelan olduğu günün akşamı çalışmalara başladı.
Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yeni yol çalışması yapılıyor. Tali yol diyorlar ama inşallah kalıcı bir yol olur. Cuma güne kadar da yolun açılması planlanıyor. Şuan ulaşımımızı Emirhisar köyünden başlayarak, Alacami, Arızlar, Çepni köyünden Hocalar’a ulaşım sağlanıyor. Bizlerde yol kenarındaki levhaları okuma alışkanlığı yok. Sağa, sola bakmadan vatandaş bu arızalı yolun sonuna kadar geliyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Biz de vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. İnşallah bir mağduriyet yaşanmaz” diye konuştu.
Hocalar Belediye Başkanı Arslan ise, ilçede bir mağduriyetin yaşanmadığını ve Karayolları ile DSİ ekiplerinin yol açma çalışmasını hızla yerine getirdiklerini ifade ederek ekiplere teşekkür etti.
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