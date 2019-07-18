Yoğun yağış sele neden oldu, dereler taştı yollar ulaşıma kapandı Haberi

- Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel sonrasında ilçede bir çok yol ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Etkili olan yağışlar sonrasında dereler taştı. Bir çok mahalleyi su basarken, yağış sonrası heyelanda meydana geldi. Aşırı yağışlar neticesinde Hendek ilçe yolu Kestanepınarı - Karadere mevkiinin kapalı olması nedeniyle Hendek ilçesine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Öte yandan Aktaş Mahallesi yolunun kapalı olması nedeni ile Süngüt-Küplük-Kızılüzüm Mahallesi ulaşımın sağlanamadığı, Ortaköy Baraj bölgesi Eski Gümüşoluk Köyü yolu dere yatağının taşması nedeni ile köprünün ulaşıma kapalı olduğu, Görele-Yalpankaya-Yanıksayvant Mahallesine ulaşımın sağlanamadığı, Açmabaşı mahallesi yolunda 4 ayrı noktada heyelan meydana geldiğinden mahalle yolunun kapalı olduğu, Maden Deresi-Eski otel mevkinde köprünün yıkılması nedeni ile 2 vatandaşın mahsur kaldığı belediye ekiplerinin yönlendirildiği, Kocaali-Akçakoca yolu Akçakoca istikametinden Kocaali ilçesine ulaşımın kapalı olduğu belirtildi. Yaşanan sel olayında can kaybının olmadığı öğrenildi.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı
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