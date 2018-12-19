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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun siste arıza yapan aracını belli etmek için karayolunda ateş yaktı - DENİZLİ

Yoğun siste arıza yapan aracını belli etmek için karayolunda ateş yaktı - DENİZLİ

- Karayolundan detay - Sis detayı - Arıza yapan kamyon detay - Karayolunda ateş yakanlardan detay - Siste sürücüleri uyaran kişi detay - Denizli - Antalya kara yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor - Karayolunda arıza yapan kamyon sürücüsü diğer sürücüleri karayolunda ateş yakarak ve reflektör sallayarak uyarmaya çalıştıDENİZLİ (AA) - Denizli - Antalya kara yolunda oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi, karayolunda arıza yapan kamyon sürücüsü ateş yakarak diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı.Kent genelinde yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis Denizli - Antalya karayolunda aralıklarla devam ediyor.Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.Sürücüler karayolunda zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. Bazıları ise araçlarını kenara çekerek beklemeyi tercih etti.Bu arada yolda saman yüklü kamyonu arıza yapan Osman Tilki idaresindeki 20 NS 771 plakalı kamyonu kenara çekerek tamirci beklemeye başladı.
Sürücü Tilki ve beraberindeki arkadaşları diğer sürücüleri uyarmak için yolda ateş yaktı, yanlarındaki reflektörlü yeleği bir sopaya takarak salladı.Bu sayede birçok sürücünün kamyona çarpmasının engel olduğu görüldü.
Öte yandan bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu.

Trol 

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