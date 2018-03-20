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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yoğun sis - ZONGULDAK

Yoğun sis - ZONGULDAK

- Karayolundan sis görüntüleri Zonguldak 'ta yoğun sis - Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düşmesi ulaşımı etkiledi. Zonguldak 'ta sabah saatlerinden itibaren görülen sis, özellikle Zonguldak - İstanbul karayolunda etkili oldu ve görüş mesafesini kısalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Karayolunda seyreden sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücülere aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıda bulundu.Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı Hız 

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