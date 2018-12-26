Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - KİLİS Haberi
- Sisli havadan detay görüntüler Kilis 'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyorKİLİS (AA) - Kilis 'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kilis - Hatay ve Kilis - Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.