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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - KİLİS Haberi

Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - KİLİS Haberi

- Sisli havadan detay görüntüler Kilis 'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyorKİLİS (AA) - Kilis 'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kilis - Hatay ve Kilis - Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Güzergah Emniyet Kemeri Aşırı Hız 

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