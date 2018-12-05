Yoğun sis ulaşımı aksattı - DENİZLİ

- Yoldan sis detayı - Yoldan geçen araçlar - Yoldaki tabelalardan detay - Sürücü Bülent Cömert'in konuşması - Yoldan çıkar tır detayı - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması Denizli 'de yoğun sis ulaşımı aksattı - Denizli - Antalya kara yolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı - Sis ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkan tır, demir bariyerleri kırıp şarampole devrildiDENİZLİ (AA) - Denizli - Antalya kara yolunda oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi, sis ve yağmur nedeniyle bir tır şarampole devrildi.İl genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkisini gösteriyor.Kara yolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.Bu arada sağanak nedeniyle Gökpınar mevkisinde Bülent Cömert'in kullandığı 31 F 5960 plakalı tır, demir bariyerleri kırarak şarampole devrildi.Yaralananın olmadığı kazada tır, çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu sırada yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Öte yandan bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu.