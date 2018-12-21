Yoğun sis - SAKARYA

- Yol güzergahlarından ve yayalardan detaylar Sakarya 'da yoğun sis - Kent merkezinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyorSAKARYA (AA) - Sakarya 'da yoğun sis etkili oldu.Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.Sisin etkili olduğu Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.Trafik ekipleri ise araç sürücülerini aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.