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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun sis - İSTANBUL Video

Yoğun sis - İSTANBUL Video

- FSM Köprüsünün alttan görüntülenmesi - Sisten görüntü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstten görüntülenmesi İstanbul 'da yoğun sis - Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle boğaza kıyısı olan Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.Yoğun sis nedeniyle boğaz köprülerinde, kentin ana arterlerinde araç trafiğinin yavaş ilerlediği görüldü.

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