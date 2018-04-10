Yoğun sis - İSTANBUL İzle

- Sisten detaylar İstanbul 'daki yoğun sis - Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Beşiktaş - Kadıköy ve Eminönü - Üsküdar seferleri normale döndüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Beşiktaş - Kadıköy ve Eminönü - Üsküdar seferleri normale döndü.Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sisin etkisini yitirdiği bölgelerde, Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Beşiktaş - Kadıköy ve Eminönü - Üsküdar seferleri yeniden başladı. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleri, saat 07.05 itibarıyla iptal edilmişti.