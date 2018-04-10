Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yoğun sis - İSTANBUL İzle

Yoğun sis - İSTANBUL İzle

- Sisten detaylar İstanbul 'daki yoğun sis - Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Beşiktaş - Kadıköy ve Eminönü - Üsküdar seferleri normale döndüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Beşiktaş - Kadıköy ve Eminönü - Üsküdar seferleri normale döndü.Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sisin etkisini yitirdiği bölgelerde, Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Beşiktaş - Kadıköy ve Eminönü - Üsküdar seferleri yeniden başladı.
Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleri, saat 07.05 itibarıyla iptal edilmişti.

İlgili Foto Galeriler
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı