Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor - GAZİANTEP

Yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor - GAZİANTEP

- Sisin etkili olduğu kent merkezinden detaylar Gaziantep 'te sis - Kent merkezinde yoğun sis etkili olduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.Gece saatlerinde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.Hava sıcaklığının da 8 derece ölçüldüğü Gaziantep 'te, trafik ekipleri yoğun sis dolayısıyla sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.Öte yandan kent genelinde etkisini sürdüren sisin, gün içerisinde de görülmesi bekleniyor.

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı