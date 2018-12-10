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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yoğun sis - HATAY Haberi

Yoğun sis - HATAY Haberi

- Yağışlı havada ilerleyen trafik - Mazgallardan akan su - Sisli havadan detayHATAY (AA) - Hatay 'da kent genelinde yoğun sis ve yağış etkili oldu.Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü Antakya - Yayladağı, Antakya - İskenderun ve Hassa - Kırıkhan karayollarında, trafik polisleri sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor.Su birikintilerinin oluştuğu Antakya ve Defne ilçelerinde, sürücüler ve yayaların zorluk yaşadığı gözlendi.Karayolları ekipleri Yayladağı - Defne - Antakya Karayolu'nda yağış nedeniyle oluşan çukurları kapatmak için çalışma başlattı.Yayladağı'nda sürücüler yoğun sise karşı yapılan anonslarla uyarıldı.

Karayolları Polis 

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