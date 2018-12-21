Yoğun sis - HATAY

- Sisli yolda araçların akışı Hatay 'da yoğun sis - Sis hava yolu ulaşımında aksamalara neden olduHATAY (AA) - Hatay 'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.İl merkezinde ve çevre ilçelerde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, trafik polisleri sürücüleri araçlarını daha dikkatli ve yavaş kullanması konusunda uyardı. Hatay Havalimanı'ndaki sabah erken saatteki uçuşlar sis nedeniyle iptal oldu.Diğer seferlerin ise gecikmeli olarak sürdüğü belirtildi.