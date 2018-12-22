Yoğun sis etkili oluyor - KIRKLARELİ İzle

- Kentten sis görüntüleri - Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştüKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkisini gösterirken polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin akşam saatlerinde azalması bekleniyor.