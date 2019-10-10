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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun sis etkili oluyor - EDİRNE

Yoğun sis etkili oluyor - EDİRNE

- Trafikten detaylar Edirne 'de sis - Kentin bazı kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştüEDİRNE (AA) - Edirne 'nin bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.Sis nedeniyle görüş mesafesi kentin bazı bölgelerinde yer yer 50 metreye düştü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Hava Sıcaklığı 

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