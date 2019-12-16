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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yoğun sis etkili oluyor - AĞRI

Yoğun sis etkili oluyor - AĞRI

- Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi - Araçların trafikte ilerlemesi - Sürücüyle röportaj - Sokakta yürüyen vatandaşlar Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyorAĞRI (AA) - Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrı 'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

- ErzurumErzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Güzergah 

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