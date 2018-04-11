Yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü İzle

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken deniz ulaşımında da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı yük gemileri açıkta bekledi. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 11 derecede seyrettiği kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın Cuma günü itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

