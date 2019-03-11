Yoğun sis etkili oldu - AĞRI İzle

- Sisten görüntü - Araçların yolda ilerlemesi - Dere ve nehirlerin donması - Güven Akbay'ın konuşması Ağrı 'da hava ulaşımına sis engeli - AnadoluJet'in Ankara - Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildiAĞRI - Ağrı 'daki sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara - Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı. Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
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